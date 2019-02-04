نصرالله: حزب الله لن يستخدم أموال وزارة الصحة لمصلحته الخاصة

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، اليوم الاثنين، إن الحزب لن يستخدم أموال وزارة الصحة لمصلحته الخاصة، وإن وزير الصحة الجديد مقرب من حزب الله المدعوم من إيرانK لكن ليس عضوا في الحزب. وقال نصر الله في خطاب تلفزيوني «هذه وزارة لكل الشعب اللبناني». المصدر: رويترز

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