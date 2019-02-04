أنجلينا جولي تزور مخيمات الروهنغيا في بنغلاديش

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 4 فبراير 2019 11:51 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

بدأت الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي، مبعوثة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الإثنين، زيارة لمخيمات اللاجئين الروهنغيا في بنغلاديش.

وقالت المفوضية، في بيان لها، إن جولي زارت مخيمات اللاجئين في مدينة كوكس بازار ببنغلاديش، وتستمر الزيارة 3 أيام.

وبحسب البيان، ستقوم جولي بتقييم “الاحتياجات الإنسانية للاجئي الروهنغيا وبعض التحديات الأكثر خطورة التي تواجه بنغلاديش كدولة مضيفة”.

كما ستختتم المبعوثة الخاصة زيارتها بلقاء رئيسة الوزراء البنغالية الشيخة حسينة ووزير الخارجية أبو الكلام عبد المؤمن، في العاصمة دكا، لبحث دعم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للحكومة البنغالية، وفق البيان.

وذكر بيان المفوضية أن “بنغلاديش تأثرت بشدة نتيجة تدفق أكثر من 730 ألف لاجئ روهنغي من ميانمار منذ أغسطس / آب 2017”.

وأضاف البيان أن دكّا “تستضيف اليوم نحو مليون لاجئ. أغلبيتهم ويبلغ عددهم أكثر من 620 ألف يعيشون في كوتابالونج ، أكبر مخيم للاجئين في أي مكان في العالم اليوم”.

ومنذ 25 أغسطس/ آب 2017، تشن القوات المسلحة في ميانمار ومليشيات بوذية حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد الروهنغيا في أراكان.

وأسفرت الجرائم المستمرة منذ ذلك الحين عن مقتل آلاف الروهنغيين، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون إلى بنغلادش، وفق الأمم المتحدة.

وتعتبر حكومة ميانمار الروهنغيا “مهاجرين غير نظاميين” من بنغلادش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة “الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم”.