كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإعلام الأمني العراقي يعلن ضبط 8 عبوات ناسفة غرب سامراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مركز الإعلام الأمني العراقي، ضبط 8 عبوات ناسفة غربي قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" الفضائية مساء اليوم الاثنين، عن المركز - في بيان - قوله إن : " مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من ضبط 8 عبوات ناسفة تحتوي مادة (سي فور) كانت مزروعة من قبل عصابات داعش الإرهابية في جزيرة غرب سامراء".

وأضاف المركز، "كما قامت المفارز أعلاه وبجهد استخباري متواصل للكشف عن الأماكن التي تم تفخيخها من قبل عصابات داعش الإرهابية في محافظة كركوك ومن خلال تفعيل عمل المصادر من رفع 4عبوات ناسفة وتفجير عبوتين ناسفتين، وقد تم معالجة العبوات المتبقية دون حادث يذكر".

وفي سياق منفصل، أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الاثنين، بأن رجلا قتل هو وزوجته بانفجار قنبلة يدوية أثناء عبثهما بها في محافظة الواسط.

وقال المصدر في تصريح لقناة ( السومرية نيوز) العراقية - إن رجلا وزوجته كانا يعبثان بقنبلة يدوية داخل منزلهما في ناحية شيخ سعد بمحافظة واسط، موضحا أن القنبلة انفجرت مما أدى الى مقتل الرجل وزوجته في الحال.

وأضاف المصدر أن قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث وأخلت الجثتين إلى دائرة الطب الشرعي وفتحت تحقيقا بالحادث.