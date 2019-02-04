كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إخلاء سجن أمريكي بعد تلقي تهديد بوجود قنبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت السلطات الأمريكية اليوم الاثنين بإخلاء سجن "بروكلين" الفيدرالي بمدينة نيويورك بعد تلقي تهديد بوجود قنبلة بداخله.

وذكرت شبكة "ايه بى سي نيوز" الاخبارية الأمريكية أن هذا التهديد يأتي بعد شكوى النزلاء في السجن من عدم وجود أجهزة تدفئة داخل الزنازين رغم انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.

وأضافت أن سلطات السجن قامت بإخلائه من المحامين والزوار وبدأت وحدة متخصصة في التعامل مع المتفجرات عمليات بحث مكثفة عن القنبلة.

على صعيد متصل، أعلنت وزارة العدل الأمريكية إجراء تحقيقات في شكوى النزلاء من عدم وجود أجهزة تدفئة داخل سجن "بروكلين"، فيما ُرفعت دعوى قضائية ضد مكتب السجون الفيدرالي الأمريكي لبحث ما تردد عن احتجاز النزلاء في ظروف غير إنسانية تشمل انخفاض درجات الحرارة لدرجة التجمد وإظلام الزنازين وحرمان النزلاء من المياه الساخنة والرعاية الطبية الأساسية.