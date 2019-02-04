“آس” الإسبانية.. ثنائي “أسود الأطلس” في التشكيل المثالي لأفضل اللاعبين العرب سنة 2018

اختارت صحيفة “آس” الإسبانية، في نسختها العربية “آس عربية”، ثنائي مغربي من منتخب “أسود الأطلس” ضمن التشكيلة المثالية العربية، لأفضل اللاعبين العرب، في عام 2018 المنصرم، ويتعلق الأمر بكل من حكيم زياش، لاعب أجاكس أمستردام الهولندي، وياسين بونو، حارسم مرمى فريق جيرونا الإسباني.

وبصم الدولي المغربي، حكيم زياش، على موسم اسثنائي العام الماضي، رفقة فريق العاصمة الهولندية أجاكس، بعد أن تربع على عرش أبرز الممررين في “الإيريديفيزي” وأروبا، كما وقع عددا من الأهداف الرائعة والحاسمة، بالإضافة إلى اختياره أحسن لاعب في الفريق وفي هولندا الموسم الماضي.

أما ياسين بونو، فقد فرض رسميته على مرمى نادي جيرونا الإسباني، على الرغم من كون منافسه في هذا المركز حارس إسباني مجرب هو إيرايزوس، ويعتبر بونو واحدا من أبرز حراس المرمى في الدوري الإسباني الممتاز، كما أنه أصبح هو الحارس الأول للمنتخب المغربي.

وقد غاب عن هذه التشكيلة، بشكل مفاجئ، عدد من الأسماء المغربية المتألقة في الملاعب الأوروبية، والتي بصمت على أداء متميز العام الماضي، على غرار ثنائي “البودنسليغا”، أشرف حكيمي ( بروسيا دورتموند)، وحمزة منديل “شالكه04).

إليكم التشكيلة العربية المثالية للعام الماضي، حسب الصحيفة نفسها:

الدفاع: التونسي حمدي النقار (الزمالك المصري) – القطري بسام الراوي (الدحيل القطري) – الجزائري عيسى ماندي (ريال بتيس الإسباني) – التونسي فوزي غلام (نابولي الإيطالي)

الوسط: القطري حسن الهيدوس (السد القطري) – التونسي فرجاني ساسي (الزمالك المصري) – حكيم زياش (أجاكس الهولندي)

الهجوم: المصري محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) – القطري معز علي (الدحيل القطري) – الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي الإنجليزي).