أضواء كاشفة: “عمان 2040″ رؤية شعب

ناصر بن سالم اليحمدي:

التفاعل الجماهيري الكبير من قبل كافة فئات المجتمع خصوصا الشباب الذي شاهدناه وسمعناه في المؤتمر الوطني للرؤية المستقبلية “عمان 2040″ يثبت بالدليل القاطع أن هذه الرؤية ليست رؤية دولة فحسب، بل رؤية شعب، لا سيما أن اللجنة الرئيسية تواصل استقبال المرئيات والملاحظات والاستفسارات حول الوثيقة الأولية للرؤية المستقبلية خلال الأسبوعين المقبلين وذلك عبر رابط استمارة الأسئلة على مواقع التواصل الإلكتروني .. وهو ما أعتبره وجها جديدا لنهج الشورى الذي تتبعه بلادنا والذي تجسد في أكثر من صورة لعل أروعها الجولات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه وأمد في عمره .. كما أنه يؤكد على أن المواطن شريك أساسي في مسيرة التنمية، وأن رأيه ورؤيته لمستقبل بلاده محل اهتمام، وأن ما يتم تحقيقه من إنجازات تراعي تطلعاته واحتياجاته في المقام الأول.

إن المشاركة الواسعة في المؤتمر الوطني للرؤية المستقبلية “عمان 2040″ تؤكد على ما يمتلكه أبناء الشعب الوفي من تحدٍّ وإصرار وعزيمة لتحقيق الحلم والأمل والمستقبل المشرق، فالسيناريوهات التي نوقشت خلال الجلسات التسع الحوارية كانت ملاحم في حب الخليج 365 والرغبة في تحقيق الأفضل للمواطن في المستقبل والتقدم والنهضة في شتى المجالات.

لقد عشنا طوال اليومين اللذين عقد فيهما المؤتمر في حلم جميل مليء بالآمال والتطلعات التي يتمنى المواطن تحقيقها لبلاده والتي تؤمن مستقبل أولاده .. والأهم أنه تم الكشف خلال المؤتمر عن مواضع الخلل والضعف التي يجب تفاديها حتى تكتمل المسيرة بنجاح منقطع النظير .. فقد كشفت العديد من الشخصيات السلبيات التي يعاني منها المجتمع وعلينا معالجتها والعقبات التي من الممكن أن نواجهها وكيفية التغلب عليها لأن المستقبل المشرق يرتكز على حاضر قوي ومتين وهي آراء من الضروري أن تؤخذ في الاعتبار خلال مراحل تنفيذ الرؤية.

لا شك أن ما يميز الرؤية هذه المرة هو الشمولية وأنها تحقق استدامة التنمية لأنها تستهدف كافة مجالات الحياة بدءا من الصحة والتعليم وتعزيز قدرات المواطن المهارية والمعرفية، مرورا بهيكلة سوق العمل وحل مشاكل التشغيل، والاهتمام بالبحث العلمي وانتهاء بتطوير التشريعات وحوكمة المؤسسات والموارد الوطنية وغيرها، وهذه الأولويات أو البنود التي ستعمل عليها الرؤية لو تمت بالشكل المرسوم لها ستحقق نقلة كبيرة للسلطنة وتضعها في مصاف الدول المتقدمة وتحقق ما يصبو إليه المواطن من استقرار ورخاء.

إن ما يمر به العالم من ثورة تكنولوجية متسارعة ويشهده من متغيرات وتقلبات اقتصادية وسياسية واجتماعية وغيرها تتطلب النظر للمستقبل برؤية تستوعب كل هذه المتغيرات وسرعة تواكب السرعة الجنونية التي يركض بها العالم من حولنا، ووضع خطط مرنة تحقق الأهداف المنشودة والريادة والقدرة الفائقة على التنافسية والتنمية والنمو المرتقب.

لا شك أننا ماضون نحو مرحلة مختلفة من مسيرة النهضة لأنها تعتمد في المقام الأول على الأيدي العمانية الخالصة والارتكاز على المنجزات التي تحققت خلال العقود الأربعة الماضية مع الاستفادة من الثورة التكنولوجية لتحقيق التقدم والرقي .. ولو نظرنا لرؤية 2020 التي وضعت عام 1996 وقمنا بعمل مقارنة مع رؤية 2040 من حيث رسم الخطط والمسار سنجد أن التوقعات أصبحت أكثر وضوحا لأنه وقتها لم تكن معالم الثورة التكنولوجية موجودة وبالتالي لم يتم وضعها في الاعتبار .. فمنذ أن اقتحم الإنترنت كافة مجالات حياتنا تبدلت أنماط الحياة بكافة مستوياتها، من هنا فإنه يمكن توقع ما ستفرزه الثورة التكنولوجية في المستقبل القريب، كما أن الخطط القادمة تعتمد على التنويع الاقتصادي، وهو ما يبشر بمستقبل آمن مستقر .. لكن لا يجب أن ننكر أنه رغم قصور الرؤية السابقة إلا أننا حققنا الكثير من الإنجازات التي أضاءت بأحرفها المنيرة سجل الخليج 365 الناصع.

لقد أثبتت رؤية 2040 أننا أصبحنا أكثر وعيا، وأننا قادرون على وضع الاستراتيجيات التي تحقق لنا الريادة والتقدم والنمو .. ونحن واثقون بأن السواعد الوطنية الفتية ستقوم بدورها على أكمل وجه لبناء مستقبل مشرق، وأنها ستسخر كل طاقاتها لتنفيذ الرؤية بحذافيرها وتحويل الأحلام إلى حقيقة لتنعم الأجيال القادمة بالأمان والاستقرار والرفاهية.

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الألعاب الإلكترونية خطر يهدد فلذات أكبادنا

أصبح للإنترنت بصمة واضحة المعالم على حياة كل منا صغيرا وكبيرا وتأثرت به أنماط أنشطتنا المعيشية فاقتحم تعليمنا وعلاقاتنا الاجتماعية وتسوقنا وعملنا ومعاملاتنا .. ورغم أن هذا التأثير له أوجه إيجابية تتمثل في تسهيل أمور الحياة على البشر وإتاحة التواصل مع أكبر عدد من الناس في وقت واحد وغيرها، إلا أن له كذلك أوجها أخرى سلبية يتعلق أحدها بتأثيره على الطفل، حيث صار له دور قوي ومؤثر في تربيته وتكوين شخصيته المستقبلية وقد يتعارض هذا الدور مع مبادئ وعادات وتقاليد المجتمع.

من يتأمل أحوال الأطفال والمراهقين والشباب هذه الأيام يجد أن الغالبية العظمى منهم أصبحوا مدمني ألعاب إلكترونية والتي بدورها تترك فيهم أثرا نفسيا ينعكس على تصرفاتهم في المستقبل، خصوصا تلك التي تغرس في نفوسهم العنف والعدوانية.. فقد أثبتت العشرات من الدراسات والأبحاث أن مثل هذه الألعاب تولد الرغبة في العنف في نفوس الأطفال وتؤثر على سلوكياتهم وأفعالهم وكلامهم بصورة سلبية.

قد يقول البعض إن هذه الألعاب تنمي الذكاء وقوة الملاحظة لدى لاعبيها وبعضها يمنحهم مهارات مرتفعة في بعض الرياضات، بالإضافة إلى الترويح عن نفس اللاعب وتخفف عنه ضغوطات الحياة .. نعم قد نؤيد هذا الرأي فيما يخص بعض الألعاب فقط، بينما السواد الأعظم من هذه الألعاب يحض على القتال والتحايل على الطرف الآخر، وهو ما يولد لدى لاعبيها شعورا بالعدوان تجاه الآخرين، والأدهى والأمر أنها لا تراعي السن المناسبة للاعب، فيمكن أن يشترك فيها الكبير والصغير، ناهيك عما تسببه من هدر للوقت فيكون اللعب في معظم الأوقات على حساب الوقت المخصص للمذاكرة والاطلاع.. والأخطر تلك الألعاب التي تدعو لاعبيها للانتحار كالحوت الأزرق وغيرها.. إلى جانب ما تسببه لأبنائنا من انطوائية وعزلة عن المجتمع من حولهم.

نحن هنا لا نقول بأن يكف أبناؤنا عن اللعب نهائيا ولكننا نطالبهم بانتقاء الألعاب التي تضيف إلى مهاراتهم وتنمي معارفهم وتوسع مداركهم وتفيدهم في حياتهم مثل الألعاب التعليمية وألعاب الذكاء وغيرها، كذلك نطالبهم بتخصيص وقت محدد للعب لا يتجاوزونه في اليوم حتى يعطوا فرصة لتقسيم الوقت بين المذاكرة والتواصل مع الأسرة والأصدقاء وممارسة الحياة بشكل طبيعي وتنمية الهوايات والمهارات العملية كالقراءة والرياضة وغيرها.

إن مسؤولية الآباء والأمهات عظيمة وعليهم مراقبة أولادهم واختيار الألعاب التي تناسب أعمارهم وميولهم وإبعادهم عن كل ما يولد لديهم العنف والعدوان ويشتت تفكيرهم ويهدر طاقاتهم ووقتهم، ويغرس فيهم قيما لا تتوافق مع مجتمعنا الإسلامي والعمل على إغرائهم لممارسة هوايات أخرى كالرياضة أو القراءة أو الرسم أو العمل الاجتماعي الخيري وغيرها من الأنشطة التي تغرس في نفوسهم الهدوء النفسي والذوق الرفيع وتعمل على الارتقاء بتفكيرهم.

لا شك أنه لكي تسهم تكنولوجيا المعلومات في النهوض بالأسرة وتحقيق التنمية المستدامة والوصول إلى الأهداف التنموية لا بد من ربط تطور تكنولوجيا الاتصال الحديثة بكافة قضايا التنمية من أجل بناء مجتمع معلوماتي وفي ذات الوقت الاستفادة مما توفر التكنولوجيا من فرص للحفاظ على التماسك الأسري والعلاقات السوية وعدم الوقوع في المخاطر.

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حروف جريئة

فخر لنا فوز ثلاثة مخترعين عمانيين بجوائز في المعرض الدولي الحادي عشر للاختراعات بالشرق الأوسط بدولة الكويت ضمن جناح مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون .. فشبابنا العماني ذو فكر مستنير وعقلية فذة عبقرية .. تحية للمخترعين الثلاثة ونتمنى لهم المزيد من النجاح والتوفيق، وندعو الله أن نراهم يوما وهم يحصدون جوائز نوبل الدولية.

مبارك لمنتخب قطر الشقيق فوزه التاريخي بكأس آسيا 2019 لكرة القدم للمرة الأولى في حياته بعد تغلبه على نظيره الياباني حامل اللقب أربع مرات .. الفوز القطري يمنحنا أملا في أن منتخبنا سيأتي اليوم الذي من الممكن أن يحصد فيه البطولة الآسيوية .. فقط لو عمل بجد واجتهاد واكتشف مواطن الخلل وعالجها.

انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى التي وقعتها مع الاتحاد السوفيتي السابق بحجة انتهاك موسكو لها يعني أننا أصبح لدينا دولتان تنتهكان المعاهدة، وهو ما يهدد العالم أجمع وليس شعب الدولتين فقط.

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مسك الختام

قال تعالى: “قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا”.