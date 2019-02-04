الكويت ـ د.ب.أ:

عقد أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مباحثات رسمية في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها أمير قطر للكويت.

وصرح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، عقب الاجتماع، بأن المباحثات تناولت آفاق القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر مستجدات الأوضاع في المنطقة. كان أمير قطر وصل إلى الكويت صباح أمس.

كانت هذه تفاصيل خبر الكويت وقطر تبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.