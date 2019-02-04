تسيير الأعمال الفلسطينية : الحكومة الفصائلية للضغط تجاه إنهاء الانقسام

القدس المحتلة ـ (الخليج 365):

قال رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية رامي الحمد الله: إن الحكومة الفصائلية المزمع تشكيلها تأتي للضغط تجاه إنهاء الانقسام.

وقال الحمد الله في حفل افتتاح مشروع صرف صحي بتمويل من وكالة التنمية الفرنسية بنحو خمسة ملايين ونصف المليون يورو في بلدة مسلية جنوب مدينة جنين “لقد حملت حكومتي رؤية القيادة وعلى رأسها فخامة الأخ الرئيس، وعملت في ظل أعتى الصعاب وواجهت العدوان والتضييق والحصار الإسرائيلي، وانخفاض المساعدات الخارجية، وتمكنت من تكريس مؤسسات مستجيبة قادرة على تلبية احتياجات المواطنين في كل شبر من أرضنا”.

وأضاف “اليوم إنما نسير أعمال الحكومة، ونفسح المجال أمام المشاورات الحثيثة لتشكيل حكومة فصائلية جديدة تقود المرحلة القادمة للضغط تجاه إنهاء الانقسام، وتبني على ما حققناه على الأرض من مشاريع وأسس للتحول من سلطة إلى دولة، في وقت تواصل فيه إسرائيل مخططاتها لتقويض أسس ومؤسسات هذه الدولة وتجريدها من هويتها، وسلبها مقومات بقائها وصمودها خاصة في القدس، العاصمة الأبدية لدولتنا”.

وأردف الحمد الله: “إننا بتأييد دول العالم التي اعترفت 139 دولة منها بنا وبجاهزيتنا وبعملنا المؤسسي، وبالتفاف شعبنا حول فخامة الرئيس محمود عباس، نعزز من ثقتنا بحتمية الانتصار، وسنتمكن من تخطي الصعاب والوصول بمشروعنا الوطني إلى نهايته، في إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود عام 1967، والقدس عاصمتها وغزة والأغوار وكافة التجمعات البدوية في قلبها”.

إلى ذلك أطلع رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، ممثلي الفصائل والأحزاب السياسية في الضفة، على جاهزية اللجنة من الناحية الفنية لإجراء الانتخابات.

وقال رئيس اللجنة، خلال اللقاء، الذي عقد أمس، ننتظر صدور المرسوم الرئاسي، الذي يحدد موعد الانتخابات من أجل بدء العمل الفعلي لإجرائها.

وبيّن أن هذه الاجتماعات مع الفصائل والتي تجري في الضفة الغربية ومن المقرر إجراؤها في قطاع غزة، تأتي ضمن مسؤولية اللجنة في تعزيز مشاركة كافة الفصائل والأحزاب السياسية في أي انتخابات مقبلة، والاستماع لمواقفهم وتوجهاتهم فيما يتعلق بالانتخابات، وهي خطوات ضرورية لإنجاح العملية الديمقراطية وضمان أوسع مشاركة فيها في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة على حد سواء.

ويجري التنسيق حالياً مع جميع الأطراف المعنية، من أجل أن يتوجه وفد من لجنة الانتخابات برئاسة ناصر الى قطاع غزة في وقت لاحق، لعقد اجتماعات مماثلة مع قادة الفصائل في القطاع لنفس الغرض.