فنزويلا : قطار اعتراف أوروبا بجواديو يتسارع .. وروسيا تعتبره تدخلا أجنبيا

عواصم ـ (الخليج 365) ـ وكالات :

تسارع قطار الاعتراف الأوروبي بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو رئيسا انتقاليا حيث أعلنت كل من بريطانيا وإسبانيا والسويد والنمسا والدنمارك ذلك الأمر الذي رأته روسيا تدخلا أجنبيا خاصة وان هذه الدول أعطت جوايدو الحق في تنظيم انتخابات جديدة.

ويأتي الاعتراف بعدما انتهت يوم الأحد مهلة ثمانية أيام كانت عدة دول أوروبية منحتها للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو للدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية جديدة.

وقال الكرملين امس الاثنين إن الخطوات التي اتخذتها دول أوروبية للاعتراف بخوان جوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا تصل إلى حد التدخل الأجنبي وإن على شعب فنزويلا، وليس الدول الأجنبية، حل مشكلاته السياسية الداخلية.

وفي سياق الاعتراف كتب وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت على موقع “تويتر”:”نيكولاس مادورو لم يدع إلى إجراء انتخابات رئاسية خلال مهلة الثمانية أيام التي حددناها … ولذلك، تعترف بريطانيا وحلفاؤها الأوروبيون الآن بجوايدو رئيسا دستوريا مؤقتا حتى إجراء انتخابات تتسم بالمصداقية.”

كما غرد رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز على “تويتر”، وكتب : “أعترف بخوان جوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا، مع إطار زمني واضح: الدعوة إلى انتخابات حرة وديمقراطية، بضمانات ودون إقصاء.”

وكتب المستشار النمساوي زباستيان كورتس، على موقع “تويتر” أيضا، باللغة الإسبانية : “يمكن (لجوايدوا) الاعتماد على تأييدنا الكامل لجهوده من أجل إعادة إقرار الديمقراطية التي عانت طويلا جراء سوء الإدارة/سوء الحكم وغياب سيادة القانون (في فنزويلا).”

وقالت وزيرة خارجية السويد مارجوت فالستروم للإذاعة السويدية ” في هذا الموقف، نؤيد جوايدو ونعتبره رئيسا انتقاليا شرعيا (لفنزويلا)”.

وكانت العديد من الدول الأوروبية أعلنت عزمها السير على خطى الولايات المتحدة وغيرها من الدول والاعتراف بجوايدو رئيساً لفنزويلا ما لم يتم الدعوة لانتخابات رئاسية.

وأعلن جوايدو، رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان)، نفسه، في 23 يناير الماضي، رئيسا مؤقتا للبلاد.