استشهاد فلسطيني وإصابة آخر برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استشهد شاب فلسطيني، وأصيب فتى آخر بجروح، الإثنين، بعد إطلاق النار عليهما من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي، بالقرب من مدخل قرية الجلمة شمال شرقي جنين.

وأكد مدير إسعاف جمعية الهلال الأحمر في جنين محمود السعدي استشهاد شاب وإصابة فتى بجروح جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تم احتجاز جثمان الشهيد.



ووفقًا لشهود عيان، فإن جنود الاحتلال المتمركزين على حاجز الجلمة أطلقوا النار على شاب وفتى كانا يستقلان دراجة نارية بالقرب من القرية، بزعم تعرض الموقع لإطلاق نار، ما أدى إلى استشهاد الشاب، ولا يزال جيش الاحتلال يحتجز جثمانه.