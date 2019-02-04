شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الألمانية تبحث تفعيل آليات التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد أعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الألمانية اجتماعا اليوم، على هامش زيارة مجموعة من نواب البرلمان الألمانى "البوندستاج" للقاهرة برفقة وزير الاقتصاد والطاقة الألمانى ومجموعة من رؤساء الشركات الألمانية، والذين عقدوا لقاء موسعا أمس مع الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لبحث التعاون المشترك.

وحضر الاجتماع من الجانب المصرى كل من النائب السفير محمد العرابى، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الألمانية وعدد من أعضاء المجموعة الصداقة منهم النائبة الدكتورة جهاد عامر عضو اللجنة الدستورية والتشريعية ولجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب والنائبة منى منير عضو لجنة الشؤون الافريقية والنائبة سيلفيا نبيل عضو لجنة الخُطة والموازنة.

وتناولت المباحثات آلية التعاون بين البرلمانيين الألمانى والمصرى فى ظل العلاقات المتميزة التى تربط الدولتين، وحرص الجانب الألمانى على دعم جهود مصر فى تحقيق التنمية الشاملة، وترسيخ الديمقراطية، وتفعيل الشراكة البرلمانية.

وأكد النائب السفير محمد العرابى عمق العلاقات المصرية الألمانية على مختلف الأصعدة، وحرص البرلمان المصرى على تفعيل العلاقات مع البرلمانى الألمانى من خلال دور مجموعة الصداقة البرلمانية فى البوندستاج وفى مجلس النواب بمصر وبما يعزز العلاقات والتواصل بين الشعبين.

ومن جانبها، أكدت النائبة الدكتورة جهاد عامر أهمية تأهيل وتنمية مهارات الشباب باعتبارهم أساس بناء المجتمعات وتقدمها، مشيرة إلى دور العديد من المؤسسات والجهات المصرية فى تحقيق ذلك، بالإضافة إلى دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال ما يقدمه من خدمات لتمويل مشاريع الشباب المصرى فى مختلف المجالات.

كما تطرقت الدكتورة جهاد عامر إلى دور الجهات المانحة داخل مصر، وما تقدمه من دعم للبرامج والأنشطة من خلال مؤسسات المجتمع المدنى وفقا للقوانين والقواعد العاملة فى هذا الشأن.

ولفتت النائبة منى منير عن دور مصر المحورى فى المنطقة وداخل القارة الإفريقية، وهو ما تراه سبيلاً فى خدمة العلاقات المصرية الألمانية داخل القارة السمراء.

فيما أكدت النائبة سيلفيا نبيل على أهمية تدريب الشباب وتشجيعهم على الإقبال على المشروعات الصغيرة.

و قد وجه الجانب الألمانى الدعوة لأعضاء مجموعة الصداقة من الجانب المصرى لزيارة ألمانيا لتبادل الخبرات.