"مصر ليست دولة عسكرية بل مدنية".. تعرف على أبرز مناقشات البرلمان اليوم​

مصراوي - كتبت- ميرا إبراهيم

شهد مجلس النواب، أحداثًا مهمة اليوم الاثنين، ما بين الجلسة العامةـ برئاسة الدكتور علي عبد العال، أو لجانه التي انعقدت منذ الصباح الباكر.

ويرصد "مصراوي"، في هذا التقرير أهم أحداث اليوم من قرارات أو تصريحات، كالآتي:

تصريحات "عبدالعال" بالجلسة العامة

- "مصر ليست دولة عسكرية أو بوليسية، بل دولة مدنية وديمقراطية، طبقًا للدستور".

- "أطالب اللجنة التشريعية بالانتهاء من تقارير إسقاط العضوية نتيجة صدور أحكام قضائية".

- "أدعو لعقد جلسات مع كل أعضاء المجلس وفقًا للكتل الجغرافية للمحافظات، لإيضاح كل...