صندوق النقد الدولي أعلن انه سيدفع شريحة بقيمة ملياري دولار لمصر

أعلن "​صندوق النقد الدولي​"، "أنّه سيدفع شريحة جديدة من ​القروض​ بقيمة ملياري دولار إلى مصر، بعد مراجعة جديدة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي". ولفت في بيان، إلى أنّ "بشكل إجمالي، دفع الصندوق نحو 10 مليارات دولار منذ تشرين الثاني عام 2016، عندما حصلت السلطات المصرية على خطة دعم بقيمة 12 مليار دولار".

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