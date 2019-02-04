الاتحاد الاوروبي يصادق على آلية خاصة للتجارة مع إيران للالتفاف على العقوبات الأميركية

أفادت وكالة فرانس برس عن مصادقة ​الاتحاد الأوروبي​، على آلية خاصة للتجارة مع ​إيران​ قررتها ​فرنسا​ و​ألمانيا​ و​بريطانيا​ للالتفاف على ​العقوبات الأميركية​ لكنه دان برنامج ​الصواريخ​ البعيدة المدى الذي طورته إيران ووجودها العسكري في سوريا.

وبرّر قادة الدول ال28 إنشاء هذه الآلية المالية بضرورة تشجيع إيران على احترام التزاماتها لعدم السعي لحيازة أو تطوير أسلحة نووية رغم انسحاب واشنطن من ​الاتفاق النووي​ المبرم مع ​طهران​ في 2015 كما جاء في بيان مشترك صدر في ​بروكسل​.