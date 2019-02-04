مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي عند حاجز الجلمه قرب جنين

أفادت وسائل إعلام فلسطينية عن مقتل فلسطيني وإصابة آخر برصاص ​الجيش الإسرائيلي​ عند حاجز الجلمه قرب ​مدينة جنين​ شمال ​الضفة الغربية​. وأوضح الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن قواته أطلقت النار على "مهاجمين ألقيا عبوة ناسفة" على منطقة الحاجز العسكري بالقرب من جنين، مشيراً إلى أنه لم يصب أي من الجنود. وذكر مسؤولون في مستشفى جنين أن الفلسطيني الذي قتل هو عبد الله ابو طالب (20 عاما).

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