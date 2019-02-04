الدفاع المدني: نقل جثة رجل من التابعية الهندية من إهمج إلى مستشفى سيدة المعونات

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ نقلوا جثة رجل من التابعية الهندية، من إهمج إلى "​مستشفى سيدة المعونات الجامعي​" في جبيل".

وبيّنت أنّه "تمّ نقل الجثة بعد حضور ​الأجهزة الأمنية​ المختصة وإتمامها الإجراءات القانونية اللازمة".