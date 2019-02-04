سامي الجميل: رؤية بيار الجميل السيادية والصناعية أمانة في أعناقنا

لفت رئيس "حزب الكتائب اللبنانية" النائب ​سامي الجميل​، إلى أنّ "تحية وزير الصناعة الصديق ​وائل ابو فاعور​ للوزير الشهيد ​بيار الجميل​ خلال تسلمّه ​وزارة الصناعة​، دليل وفاء وتقدير". وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "رؤية بيار السيادية والصناعية أمانة في أعناقنا".

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