تسمم 5 عمال بعد تناولهم وجبة "لانشون".. والنيابة تحقق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد: تباشر نيابة عين شمس الجزئية، برئاسة المستشار شريف عيسوي، اليوم الإثنين، التحقيق في واقعة تسمم 5 عمال عقب تناولهم وجبة "لانشون". طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدًا لسماع أقوالهم. بدأت تفاصيل الواقعة، بتلقي قسم شرطة عين شمس، بلاغًا من المستشفى يفيد باستقبال 5 عمال مصابين بتسمم عقب تناولهم وجبة "لانشون".

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