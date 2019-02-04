10 آلاف جنيه.. "تضامن المنيا" تصرف تعويضات لأسر ضحايا تصادم "الصحراوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي:
أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة المنيا، اليوم الاثنين، صرف تعويضات لضحايا حادث تصادم 3 سيارات بالطريق الصحراوي الشرقي في مركز ملوي، ورفع قيمة التعويض للمتوفي إلى 10 آلاف جنيه، بدلا من 5 ، وألفان جنيه للمصاب بدلا من ألف.
كان اللواء مجدي عامر مدير الأمن تلقي إخطارًا من العميد مجدي سالم مدير مباحث المديرية، بورود إشارة من شرطة النجدة بتصادم 3 سيارات على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من كمين "البرشا" بزمام مركز ملوي.
أسفر الحادث عن مصرع 6 أشخاص هم، أبانوب بطرس رياض، شريف عبد الله سعد، أنور علي محمود، رمضان محمود عيد الظاهر، أحمد ماهر، جميعهم يقيمون في محافظة أسيوط، وحسن محمد حسن مقيم بمركز ديرمواس، بينما أصيب 14 شخصًا آخرين.
نُقلت الجثث إلى مشرحة مستشفى ملوي، والمصابين إلى مستشفى ملوي العام باستثناء اثنين جرى تحويلهما إلى مستشفى المنيا الجامعي واثنين آخرين إلى مستشفى أسيوط الجامعي.
وقال أحمد عبيد الشاذلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إن المديرية سترفع تعويضات ضحايا ومصابي حادث ملوي من 5 إلى 10 آلاف جنيه، والمصابين من ألف جنيه إلى ألفي جنيه، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بصرف الإعانات العاجلة المقررة لأسر الضحايا والمصابين.
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