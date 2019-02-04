خالد الهيل لـ "الاتحاد": مُصر على استكمال مسيرتي وتهديد وإجرام "الحمدين" لن يؤديا إلى شيء

شادي صلاح الدين (لندن)

طمأن المعارض القطري البارز خالد الهيل جميع مؤيديه ومعارضي السياسات القطرية الإرهابية بأنه بخير وبصحة جيدة، لافتاً إلى أن ظروفاً أجبرته على الابتعاد عن الساحة خلال الفترة الماضية، مشيداً بموقف دول مكافحة الإرهاب الأربع، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، من نظام الحمدين وتمسكهم بمطالبهم المشروعة.

وفي أول تصريحات إعلامية له منذ اختفائه الذي أثار الرأي العام العالمي لشهور، قال الهيل في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»: «المحنة لم تزدني إلا قوةً وثقةً وإصراراً...لن يؤدي تهديد وإجرام نظام الحمدين لي إلى شيء، رغم أنه هو الخطر الوحيد والأساسي على حياتي، فأنا عازم على الاستمرار. وأقول لشعب قطر الحر إننا سننتصر بإذن الله».

وأضاف: «أريد أن أشكر جميع من حاول الاتصال وسأل عني ومن أعرب عن قلقه بسبب اختفائي عن الساحة في الفترة الماضية، وهو ما يدل على وجود آلاف يؤمنون بموقفي، ويحدوهم أمل راسخ بأن نهاية نظام الحمدين قادمة دون شك». وأضاف المعارض القطري المقيم في بريطانيا: «أملي هو أمل معظم القطريين وهو التخلص من الديكتاتورية الموجودة في قطر في ظل نظام الحمدين، وأنا لازلت متمسكاً بموقفي ولن أتزعزع عنه...أنا مع الشعب القطري ومع رغبته في نيل حريته وعودة قطر إلى محيطها العربي والخليجي، والتخلص من سيطرة النظام الإيراني».

وأكد أن النظام القطري أصبح لعبة في يد النظام الإيراني، لافتاً إلى أن النظام القطري لعب لعبة مكشوفة في ظل العقوبات الدولية الحالية على طهران لتسهيل التدفق النقدي إلى إيران من خلال حقل غاز الشمال المشترك.

كما أشاد بموقف دول المقاطعة، وتمسكهم بمطالبهم المشروعة من نظام الحمدين، مشيراً إلى أن محاولات الدوحة المستمرة بطرق غير مشروعة لإنهاء المقاطعة لن تجدي، إلا إذا رضخت لهذه المطالب.

واختتم الهيل تصريحاته بالتأكيد أنه عاد أقوى مما كان، وعودته دليل بارز على فشل النظام القطري، واعداً بمفاجآت كثيرة في الأيام القادمة.