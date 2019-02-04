إلغاء مئات الرحلات الجوية في ألمانيا بسبب إضراب الخدمات الأرضية

تسبب إضراب تحذيري لأطقم الخدمات الأرضية في مطار هامبورج شمالي ألمانيا، اليوم الاثنين، في إصابة حركة الطيران في خامس أكبر المطارات الألمانية بالشلل على نحو واسع النطاق.

وأعلن المطار مساء اليوم الاثنين أن الإضراب تسبب في إلغاء 220 من أصل 388 رحلة كان مقرراً تسييرها من وإلى المطار اليوم، وقد أثر ذلك على ما يصل إلى 50 ألف راكب منهم 12 ألف راكب لم يتمكنوا من السفر على الإطلاق.

وبدأ عمال المناوبة المبكرة الإضراب عن العمل اعتباراً من الساعة الثالثة صباح اليوم، وفقا لما ذكرته متحدثة باسم النقابة الموحدة للعاملين في قطاع الخدمات (فيردي)، ثم لحق عمال المناوبة المتأخرة بالإضراب في الفترة بين الساعة الثانية عشرة حتى الساعة الثانية بعد الظهر.

وتشمل الخدمة الأرضية تجهيز الطائرات وتحميل الأمتعة وتسيير الحافلات في المطار.

وكانت متحدثة باسم نقابة فيردي أوضحت أن السبب في الإضراب هو العرض غير الكافي المقدم من أرباب العمل في المحادثات الراهنة حول الأجور. وتطالب النقابة لنحو 1000 موظف من أطقم خدمة المناولة الأرضية في مطار هامبورج بزيادة شهرية في الأجور بـ275 يورو للجميع.