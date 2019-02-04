اليمن: إصرار الحوثيين على إفشال اتفاق السويد يؤكد عدم جديتهم في السلام

رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك

وكالات

قال رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك إن إصرار "ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على إفشال اتفاق السويد، وتنصلها من تنفيذ كل التزاماتها بموجب الاتفاق الموقع برعاية الأمم المتحدة، يبرهن على استمرارها في مراوغاتها المعتادة وعدم جديتها أو قبولها الانصياع للسلام وتنفيذ القرارات الدولية الملزمة".

وأضاف رئيس الوزراء اليمني، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية خلال لقائه اليوم رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية نيل كومبتون

في عدن، أن تساهل المجتمع الدولي جعل من أي اتفاق أو قرار جديد فرصة للميليشيات الإنقلابية للتصعيد في انتهاكاتها وحربها ضد اليمنيين، لتتجاوز ذلك مؤخراً إلى إطلاق النار على فرق الرقابة الأممية ومنع تحركاتها في تحدٍّ سافر وغير مقبول للمجتمع الدولي".وشدد على ضرورة وضع حد للمراوغات الحوثية واتخاذ إجراءات حازمة ورادعة تجاه خروقاتها المستمرة لوقفإطلاق النار في الحديدة ورفض الانسحاب من المدينة والموانئ، وعرقلة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى.من جهته، أكد المسؤول البريطاني أن بلاده ستقدم كل الدعم اللازم لإنجاح السلام في اليمن، ومساندتها لجهود الحكومة الشرعية في تطبيع الأوضاع وتخفيف معاناة اليمنيين.ميدانيا، شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم عدة غارات جوية، استهدفت تجمعات لميليشيا الحوثي في مديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء.وأفاد موقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن الغارات استهدفت تجمعات الميليشيا في منطقة "حريب نهم"، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفها، وتدمير دبابة تابعة لها.