جوايدو: نظام مادورو يحاول نقل 1.2 مليار دولار إلى الأوروجواي

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صرح زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان جوايدو، بأن سلطات رئيس البلاد، نيكولاس مادورو، تحاول نقل مليار ومئتي مليون دولار إلى كيان مالي في الأوروجواي.
وقال جوايدو، في تصريح تليفزيوني اليوم الاثنين: "في الوقت الراهن يواصل النظام محاولاته سرقة أموالنا، ويحاول حاليا نقل نحو 1.2مليار دولار إلى الأوروجواي".
وأضاف جوايدو، الذي لم يقدم أي أدلة تثبت صحة اتهاماته للسلطات: "أدعو الأورجواي إلى التخلي عن المشاركة في أموال الدولة للشعب الفنزويلي".
وفي سياق آخر، أشار جوايدو إلى أنه
وتمر فنزويلا منذ العام الماضي بأزمة سياسية حادة تمحورت حول مواجهة بين سلطة مادورو والجمعية الوطنية، (البرلمان)، ذات الأغلبية المعارضة، مصحوبة باحتجاجات واسعة ضد الحكومة على خلفية استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
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