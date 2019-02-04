التحالف: إصدار 21 تصريحا لسفن متوجهة للموانئ اليمنية

ميناء الحديدة

وكالات

أصدر تحالف دعم الشرعية في اليمن 21 تصريحا لسفن متوجهة للموانئ اليمنية، مؤكداً أن السفن المتجهة إلى ميناء الحديدة تحمل مواد غذائية ومشتقات نفطية.

وأفاد التحالف أن ميليشيا الحوثي مازالت تعطل دخول 4 سفن لميناء الحديدة منذ 13 يوم.

وأشار إلى أن ميناء الصليف خال من السفن منذ 17 أيام، منوها إلى وجود 28 تصريح جوي، و 3 تصاريح

برية، و 111 تصريح لحماية القوافل.

وختم أن إجمالي التصاريح الممنوحة بلغ 163 تصريحا، خلال 4 أيام.

وكانت مصادر قريبة كشفت من اجتماعات لجنة التنسيق المشتركة لتنفيذ اتفاق ستوكهولم عن اتصالات واسعة لجأ إليها باتريك كاميرت رئيس فريق المراقبين الدوليين لممارسة ضغوط على الحوثيين للقبول بمقترحات تنفيذ الاتفاق،

لكن الميليشيات رفضت الانسحاب من الموانئ والخوض في تفاصيل إعادة الانتشار.

وأوضحت المصادر أن كاميرت أجرى اتصالات عدة بالمبعوث الأممي، مارتن غريفثس، ومسؤولين دوليين للضغط على قيادة الميليشيات الحوثية للقبول، بالمقترحات التي قدمها لإحداث تقدم في ملف الحديدة، المهدد بالتوقف وانفجار الوضع العسكري.

وقالت مصادر في اللجنة إن الجنرال باتريك عقد سلسلة لقاءات انفرادية بممثلي الحكومة والانقلابيين لمناقشة ردود الطرفين على المقترحات التي قدمها لهم في اجتماعات الأحد، تلاها اجتماع مشترك للجنة بحضور ممثلي الحكومة والميليشيات.