كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تونس تمدد حالة الطوارئ لمدة شهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي اليوم الإثنين، تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر بدءاً من يوم غد الثلاثاء الخامس من فبراير.

وأفاد بيان من الرئاسة التونسية بتمديد حالة الطوارئ بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وبعد تداول مجلس الأمن القومي في الموضوع.

وتستمر فترة التمديد حتى يوم السادس من شهر مارس المقبل. ومددت تونس بشكل منتظم حالة الطوارئ المعلنة منذ التفجير الإرهابي في نوفمبر 2015، حينما فجر عنصر متشدد نفسه بحزام ناسف في حافلة للأمن الرئاسي ما تسبب في مقتل 12 عنصراً أمنياً.

وتبنى تنظيم داعش الإرهابي الهجوم بالإضافة إلى هجومين كبيرين في نفس العام خلفا 59 قتيلاً من السياح الأجانب.