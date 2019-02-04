كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استشهاد فلسطيني وإصابة آخر برصاص الاحتلال في الضفة الغربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مصادر عبرية، مساء اليوم الإثنين، أن فلسطينياً استشهد وأصيب آخر بعد إطلاق جيش الاحتلال النار عليهما قرب حاجز الجلمة غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وزعمت المصادر العبرية أن شابين فلسطينيين قاما بإطلاق النار وإلقاء عبوة متفجرة تجاه الحاجز العسكري قبل أن يرد الجيش بإطلاق النار ويصيبهما بجراح ت لاستشهاد أحدهما.

وقالت مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني لموقع 24، إن "طواقمها تعاملت مع مصاب فلسطيني بجروح بالغة الخطورة فيما منعت قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من الاقتراب من شاب آخر".