كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفرق يتضح بين تسامح الإمارات وإرهاب قطر (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، 2019 عاما للتسامح باستضافة بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر لتعزيز حوار الأخوة والإنسانية، حسبما أفادت منصة "مداد نيوز". يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه قطر بنشر الإرهاب في العالم ودعمه إعلاميا واستضافة مفتي الإرهاب وتوفير الملاذ الآمن للإرهابيين ودعم ميليشيات إيران الإرهابية في اليمن والتنظيمات المتطرفة في سوريا كما وتمول تنظيم الإخوان ومخططاته الخبيثة في مصر وليبيا وتونس.

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