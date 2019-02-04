كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شعراء "المنكوس": سعداء بمشاركتنا في البرنامج.. والإمارات دائما تدعم الشعر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتأهّل المتسابقين السعوديين فيصل محمد المري ومحمد آل دلبج المري من نتيجة تصويت لجنة التحكيم إلى الدور ما قبل النهائي وسط فرحة من الشاعريين.
وأكد الشاعر السعودي محمد آل دلبج أنه سعيد بمشاركته في برنامج المنكوس والذي يقام لأول موسم وسط مشاركة كبيرة من العديد من الدول العربية حيث تقدم للاختبارات الاولية اكثر من 300 متسابق.
وقال دبلج إن البرنامج في أول مواسمه تمكن من الخروج بشكل قوي وهو أمر لم يكن توقعه، مؤكدا أن الإمارات متميزة بالعلوم الطيبة واهتمامها بالفن والشعر والشعراء بكل أشكاله وألوانه، إلى جانب اهتمامها بالخيول والطيور.
وصرح دبلج أن هذه أول مشاركة له في برنامج شعري مضيفا أن البرنامج أعطى له له معنوية قوية وشهرة وطموح كبير، موضحا أن الشعر مازال يحتفظ بمكانته الفديمة وسيتطور أكثر.
وعن المشاركة الكبيرة أكد أن 300 شخص تقدموا في الموسم الأول وهي مشاركات قوية من دول عربية عدة وفي الأعوام القادمة سيتقدم الآلاف، مستطردا: "طموحي أن أصل للمركز الأول وأحصل على لقب المنكوس".
وقال الشاعر فيصل المري إنه شارك من قبل في برنامج عن الأصوات في السعودية وتاهل للمرحلة ما قبل الأخيرة، مضيفاا أن برنامج المنكوس له صداه متمنيا أن يصل للجمهور العربي فكرة المنكوس.
وأكد المري أن هذا اللون منتشر أكثر بين الجيل القديم ويأمل أن ينتشر بين الشباب.
وعن كمية المشاركات صرح أنه لم يكن يتوقع هذا الكم من المشاركات والحضور خصوصا أن هذا البرنامج مازال برنامج وليد يقام لأول مرة.
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