الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ في البلاد من 5 شباط إلى 6 آذار

قرّر الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي التمديد في حالة الطوارئ في كامل الأراضي التونسية، وذلك ابتداء من يوم غد الثلاثاء 5 شباط لغاية 06 آذار 2019.
وأوضح بلاغ للرئاسة التونسية أن "قرار التمديد في حالة الطوارئ يأتي بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، وبعد تداول مجلس الأمن القومي في الموضوع".
وكان السبسي قد قرر في 4 كانون الثاني الماضي، التمديد في حالة الطوارئ في البلاد.
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