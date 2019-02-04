الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ في البلاد من 5 شباط إلى 6 آذار

قرّر الرئيس التونسي ​الباجي قايد السبسي​ ​التمديد​ في حالة الطوارئ في كامل الأراضي التونسية، وذلك ابتداء من يوم غد الثلاثاء 5 شباط لغاية 06 آذار 2019.

وأوضح بلاغ للرئاسة التونسية أن "قرار التمديد في حالة الطوارئ يأتي بعد استشارة رئيس ​الحكومة​ ورئيس مجلس نواب الشعب، وبعد تداول ​مجلس الأمن​ القومي في الموضوع".

وكان السبسي قد قرر في 4 كانون الثاني الماضي، التمديد في حالة الطوارئ في البلاد.