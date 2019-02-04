ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار سد في منجم في برومادينيو (جنوب شرق البرازيل) الإثنين من 121 قتيلا إلى 134 وفقدان 200 شخص كما أعلنت السلطات. وفق ما افادت وكالة الصحافة الفرنسية. وفي اليوم ال11 من عمليات البحث كشف رجال الاطفاء في ولاية ميناس جيرايس إن 199 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين وتم التعرف على 120 من الجثث ال134.
وعلقت عمليات البحث لساعات الأحد والإثنين بسبب سوء الأحوال الجوية لكن المروحيات عادت تحلق فوق المنطقة ظهر الإثنين.
كانت هذه تفاصيل خبر أ.ف.ب:ارتفاع حصيلة انهيار سد في منجم بالبرازيل الى 134 ضحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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