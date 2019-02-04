باسيل: من صالحنا اعادة العلاقات مع سوريا

شدد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل على "تمسك لبنان بهويته وحماية حدوده وصون سيادته في ظل الحروب المدمرة والاطماع الإسرائيلية المستمرة"، مؤكدا على "دوره في المحافظة على استقرار المنطقة من دون الانخراط في تحالفات واصطفافات لا تخدم وحدته الوطنية".
وخلال محاضرة ألقاها في معهد العلوم السياسية في باريس، اعتبر باسيل أنه "من صالحنا اعادة العلاقات مع سوريا التي لا تزال تحتفظ بمقعدها في الامم المتحدة حتى لو كنّا قد خضنا معارك سابقة معها، لأنها الجار الوحيد للبنان".
وعن امكانية عودة النفوذ السوري الى لبنان من خلال اعادة العلاقات، أوضح ان "هذا يقع على عاتق اللبنانيين في السماح او في مواجهة ذلك"، مؤكدا ان "براغماتيتنا واصرارنا يساعدوننا لنبقى محصنين".
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