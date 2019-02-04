بومبيو يهنئ الدول الأوروبية على الاعتراف بغوايدو رئيسا انتقاليا لفنزويلا

هنأ وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ الدول الأوروبية على الاعتراف برئيس البرلمان الفنزويلي ​خوان غوايدو​ رئيسا انتقاليا ل​فنزويلا​. وكانت بعض الدول الأوروبية أبرزها ​بريطانيا​ و​فرنسا​ و​ألمانيا​ و​هولندا​ و​السويد​ قد أعلنت اعترافها بغوايدو رئيسا لفنزويلا بعض انتهاء المهلة التي منحتها للرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​ للإعلان عن إجراء إنتخابات مبكرة.

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