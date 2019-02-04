الحريري: محاربة الفساد وتخفيض النفقات وترشيق الإدارة أمور ستكون شغلنا الشاغل

أكّد رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​، أنّ "المهمّة الأولى للحكومة الجديدة هي تطبيق مقرّرات "​مؤتمر سيدر​" الّتي تمسّ المواطن ال​لبنان​ي بشكل مباشر"، معربًا عن تفاؤله بأنّ "السنوات المقبلة ستكون أفضل بالنسبة إلى لبنان".

وبيّن خلال استقباله في "بيت الوسط"، حشدًا من الفعاليات البيروتية، هنّأته ب​تشكيل الحكومة​ الجديدة، "أنّنا اليوم سنعمل على تنفيذ كلّ المشاريع المطلوبة ضمن إطار عال من الشفافية و​محاربة الفساد​، ومن أراد مواكبتنا في هذه المسيرة فأهلًا وسهلًا به، ومن لم يرد فليتحمّل المسؤولية".

وركّز الحريري على أنّ "محاربة الفساد وتخفيض نفقات ​القطاع العام​ وترشيق الإدارة، أمور ستكون شغلنا الشاغل في المرحلة المقبلة، وهذا القرار اتّخذته مع رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ ورئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، ولن نتهاون مع أحد في هذه المجال"، لافتًا إلى أنّه "إذا شعر البعض بأنّه مستهدف فإني أقول له: أنا كـ"تيار مستقبل" وكرئيس حكومة، أرفع الغطاء عن أي فاسد إن وُجد لدينا، والجميع سيتعامل بالطريقة نفسها وليست هناك ريشة على رأس أحد".