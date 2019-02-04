أكدت مصادر "​الحزب الديمقراطي اللبناني​" لقناة "LBC" أن "تسليم ​ملف النازحين السوريين​ للوزير ​صالح الغريب​ جاء برغبة ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ الذي اراد ان يسلم الملف لشخص قادر على التواصل مع الجانب السوري لما فيه مصلحة لبنان".

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الديمقراطي لـ LBC: عون أراد تسليم ملف النازحين لشخص قادر على التواصل مع سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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