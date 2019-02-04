عمار: التفاهم بين الحزب والتيار يشكلّ نموذجا بأن لبنان لا يحكم الا بالشراكة

اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ​علي عمار​، "ان ليس مطلوبا ان يتحول المنتمون الى ​حزب الله​، الى ​التيار الوطني الحر​ والعكس صحيح"، مشيرا في حديث تلفزيوني، الى ان "التفاهم بين الحزب والتيار اريد منه ان يشكلّ نموذجا ليؤكد ان ​لبنان​ لا يحكم الا بالشراكة، وهو تفاهم سيبقى متماسكا ومستمرا"، ولفت الى "ان تشكلت لجنتان مشتركتان في التيار وفي حزب الله الاولى لتنسيق التعاون في اطار اقرار القوانين في ​مجلس النواب​، والثانية في اطار ​مكافحة الفساد​ ".

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