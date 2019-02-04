أعربت مصادر قناة "LBC" عن "إستغرابها من إعطاء ​ملف النازحين السوريين​ لممثل ​علي المملوك​ في ​لبنان​ ​طلال ارسلان​"، مشيرةً الى أن "وزير الدولة لشؤون النازحين ​صالح الغريب​ يرافقه ارسلان زارا ​سوريا​".

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر LBC: وزير الدولة لشؤون النازحين يرافقه ارسلان زارا سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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