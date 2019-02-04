أبو الحسن: كنا حماة الطائف وسنبقى ولن تنفع أحادية أو ثنائية أو غيرها بتحجيمنا

ركّز عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​هادي أبو الحسن​، على أنّ "بين سكرة ​الحكومة​ وفَكرة الواقع، نقول للمبهورين بإنجازهم الباهت وليس الباهر: أيّها الواهمون بكبر أحجامكم على حساب الآخرين، أيها الناكرون المتنكّرون، نعرفكم جيّدًا ونراكم بأحجامكم، ليس بينكم إستثنائي. لن تنفع أحادية أو ثنائية أو غيرها بتحجيمنا".

وحذّر في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، من "الاستعلاء والتعجرف"، لافتًا إلى أنّ "حجم المرء وقيمته من حجم تاريخه. إقرأوا التاريخ واعتبروا ولا تتنكّروا"، مشدّدًا على أنّ "قبلنا ب​اتفاق الطائف​، وكنّا أحد أركانه وحُماته وسنبقى، إلى أن تأتي اللحظة المناسبة ونحقّق تطلّعاتنا بنظام علماني ديمقراطي حضاري. حتّى ذلك الحين، لا تعبثوا معنا، وسنبقى نغرّد ولو خارج سربكم".