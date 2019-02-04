علامة: للتنسيق بين وزارة الإقتصاد والوزارات المعنية لتفعيل مهرجانات التسوق

اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​فادي علامة​ أنه "على الوزارات المعنية في ​الحكومة​ ومع إنطلاقتها وضع خطط إنمائية للإستفادة من مؤتمر "سيدر" وذلك لتأهيل ​البنى التحتية​ من خلال تأهيل شبكة الطرقات وصيانتها وإستحداث الأرصفة، وهذا ما يسهّل إمكانية الوصول للأسواق التجارية في المناطق ويساهم في تحريك العجلة الإقتصادية بشكل عام".

وخلال إطلاق فعاليات مهرجان التسوق في ​برج البراجنة​ للعام 2019، لفت علامة إلى "ضرورة ايجاد حل نهائي للكهرباء ما يخفف من التكاليف المالية المفروضة على أصحاب المؤسسات التجارية الذين يدفعون أضعاف الفاتورة ل​أصحاب المولدات​ الخاصة".

وأوضح أن "هذا المهرجان يأتي في ظل غياب الرؤية الاقتصادية الشاملة للدولة بمبادرة محلية من البلدية والتجار في محاولة لتنمية الحركة داخل السوق وتشجيع المواطنين للقدوم إليه و هذه الخطوة تتطلب ملاقاتها من ​وزارة الاقتصاد​ وغيرها من الوزارات المعنية كالطاقة مثلا والأشغال للعمل في سبيل دعم هذه المناطق ودعم المؤسسات التجارية الفردية الصغيرة والمتوسطة الحجم التي لازالت صامدة ومستمرة رغم حالة الانكماش والركود الاقتصادي التي نمر بها مع غياب السيولة وارتفاع نسبة ​البطالة​".

وشدد علامة عاى أنه |من المفيد إيجاد آلية تعاون بين وزارتي الاقتصاد و​السياحة​ للتنسيق مع جمعيات التجار والعمل على توجيه السياح إذا أمكن الى الأسواق المنتشرة في المناطق وكذلك دعم هكذا مهرجانات وتغطيتها إعلاميا بشكل مجاني بالتنسيق مع ​وزارة الإعلام​".