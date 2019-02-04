ردًا على الشكاوى.. شركة مياه الشرب لمواطني الإسكندرية: "اغسلوا الخزانات"

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أصدرت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم الاثنين، بيانًا رسميًا للرد على شكاوى المواطنين من وجود تغيير في لون ورائحة المياه خلال الفترة الأخيرة.

وتلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، شكاوى عديدة من المواطنين تتعلق بوجود شوائب خضراء ورائحة كريهة لمياه الشرب، وذلك على مدار الأيام الماضية.

وتأتي شكاوى المواطنين بعد نحو أسبوع من انقطاع مياه الشرب ليوم كامل في معظم أحياء الإسكندرية، وهو ما أرجعته الشركة – وقتها – لانخفاض منسوب المياه بترعة المحمودية المغذية لعدد من محطات مياه الشرب بسبب ما يعرف بـ"السدة الشتوية".

وفي أول تعليق لها أوضحت الشركة في بيانها أن معظم الشكاوى الواردة لها تلاحظ أنها خاصة بقاطني العقارات التي تستمد حاجاتها من المياه من الخزانات.

وناشدت الشركة المواطنين بضرورة تفريغ الخزانات من المياه وغسلها جيدًا للتخلص من أية مياه جرى سحبها من الشبكة العمومية باستخدام الـ"موتور" أثناء انقطاع المياه خلال الفترة الأخيرة.

وأشارت شركة مياه الشرب بالإسكندرية إلى وجود خدمة تطهير وتعقيم الخزانات بأسعار رمزية من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 أو رقم 0338160214.