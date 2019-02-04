أميركا تطلب من الدول استعادة مواطنيها من سوريا ومحاكمتهم

دعت الولايات المتحدة الدول، اليوم الإثنين، إلى استعادة مواطنيها الذين التحقوا بتنظيم "داعش" الإرهابي، من سوريا ومحاكمتهم، في قضية تعتبر حساسة بالنسبة لحلفاء واشنطن وبينهم فرنسا في ظل قرار واشنطن سحب قواتها من هذا البلد المضطرب.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية روبرت بالادينو في بيان إن "الولايات المتحدة تدعو الدول الأخرى إلى استعادة ومحاكمة مواطنيها" الذي تحتجزهم قوات سوريا الديموقراطية بقيادة الأكراد.

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