تركيا تؤكد التوصل إلى تفاهم مع روسيا حول منبج السورية

الناطق باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن

وكالات:

أكد الناطق باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، على أن بلاده توصلت إلى تفاهم مع روسيا بخصوص خارطة الطريق حول مدينة منبج السورية.

وقال قالن، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين: "توصلنا إلى تفاهم مع روسيا بشأن خارطة الطريق المتعلقة بمنبج وفق الاتفاق المبرم بين أنقرة وواشنطن.

وشدد قالن على أن الإسراع بتنفيذ

خارطة طريق منبج مهم جدا للعلاقات الثنائية مع واشنطن وأمن المنطقة ومسار الحل في سوريا.

وأشار إلى أنه كان من المفترض أن تنفذ خارطة طريق منبج منذ وقت طويل، لافتا إلى أن تكتيكات المماطلة لن تفيد أحدا.

وتوصلت واشنطن وأنقرة لاتفاق "خارطة

طريق" حول منبج التابعة لمحافظة حلب، تضمن إخراج مسلحي تنظيم "وحدات حماية الشعب" الكردية من المنطقة وتوفير الأمن والاستقرار فيها.

في سياق آخر، لفت قالن إلى أن الادعاءات بشأن توصل تركيا والولايات المتحدة إلى اتفاق حول المنطقة الآمنة في سوريا لا تعكس الحقيقة وأن المفاوضات في هذا الشأن ما زالت مستمرة.

وأوضح قالن أن تركيا تتطلع إلى أن تكون بيدها السيطرة على المنطقة الآمنة المزمعة في سوريا.