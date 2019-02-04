أمريكا: زيارة البابا فرانسيس للإمارات تجسد رؤية الشيخ زايد في التسامح

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أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن زيارة البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية إلى الإمارات تمثل لحظة تاريخية، وتعكس تجسيدا لرؤية المؤسس الشيخ زايد في التسامح.
عام التسامح"، الذي أعلنته الإمارات قبل أسابيع، مشيرة إلى أن دعم حكومة الإمارات للأقليات الدينية وحرية العبادة أمر يستحق الثناء".
ونقلت قناة "سكاي نيوز" الفضائية مساء اليوم الإثنين، عن الخارجية الأمريكية إنه "من الرائع أن تتزامن زيارة البابا فرانسيس مع فعاليات
وقالت الوزارة :"تشعر الولايات المتحدة بالفخر إزاء دعم الحريات الدينية في دولة الإمارات وفي جميع
يذكر أنه أقيمت اليوم مراسم استقبال رسمية في قصر الرئاسة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي للبابا فرانسيس، الذي وصل أمس الأحد في زيارة تاريخية للإمارات.
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