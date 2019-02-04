"قذاف الدم" ينعي وفاة رئيس المجلس القومي لشئون القبائل العربية

الدكتور أحمد قذاف الدم

كتب سيد العبيدي

نعي منسق العلاقات الليبية المصرية السابق،الدكتور أحمد قذاف الدم، العمده أحمد ابوطرام رئيس المجلس القومي لشؤون القبائل العربية،الذي وافته المنيه أمس.



وقال قذاف الدم :اعُزي نفسي وخوالي أولاد

على في المرحوم العمدة أحمد ابو طرام رئيس المجلس القومي لشئون القبائل المصرية.وأكد، لن ننسي مواقفه المشرفة ودورة المتميزدائماً في رص الصفوف ودعم جسر التواصل بين الشعب الواحد في مصر وليبيا.وأشار قذاف الدم ، الي أن الفقيد" كان أخاً وصديقاً وخالاً نعتز ونفخر به" ،داعيا الله ان يتغمده بواسع رحمته ويلهم اهله الصبر والسلوان.