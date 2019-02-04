- 1/2
- 2/2
الدكتور أحمد قذاف الدمكتب سيد العبيدي
نعي منسق العلاقات الليبية المصرية السابق،الدكتور أحمد قذاف الدم، العمده أحمد ابوطرام رئيس المجلس القومي لشؤون القبائل العربية،الذي وافته المنيه أمس.
وقال قذاف الدم :اعُزي نفسي وخوالي أولاد
وأكد، لن ننسي مواقفه المشرفة ودورة المتميز
وأشار قذاف الدم ، الي أن الفقيد" كان أخاً وصديقاً وخالاً نعتز ونفخر به" ،داعيا الله ان يتغمده بواسع رحمته ويلهم اهله الصبر والسلوان.
كانت هذه تفاصيل خبر "قذاف الدم" ينعي وفاة رئيس المجلس القومي لشئون القبائل العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.