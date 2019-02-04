الرئاسة التركية: توصلنا إلى تفاهم مع روسيا حول منبج السورية

أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أن بلاده توصلت إلى تفاهم مع روسيا بخصوص خارطة الطريق حول مدينة منبج السورية.
وقال قالن، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين: "توصلنا إلى تفاهم مع روسيا بشأن خارطة الطريق المتعلقة بمنبج وفق الاتفاق المبرم بين أنقرة وواشنطن.
وشدد قالن على أن الإسراع بتنفيذ خارطةطريق منبج مهم جدا للعلاقات الثنائية مع واشنطن وأمن المنطقة ومسار الحل في سوريا.
وأشار إلى أنه كان من المفترض أن تنفذ خارطة طريق منبج منذ وقت طويل، لافتا إلى أن تكتيكات المماطلة لن تفيد أحدا.
وتوصلت واشنطن وأنقرة لاتفاق "خارطة طريق"
في سياق آخر، أشار قالن إلى أن الادعاءات بشأن توصل تركيا والولايات المتحدة إلى اتفاق حول المنطقة الآمنة في سوريا لا تعكس الحقيقة وأن المفاوضات في هذا الشأن ما زالت مستمرة.
وأوضح قالن أن تركيا تتطلع إلى أن تكون بيدها السيطرة على المنطقة الآمنة المزمعة في سوريا.
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