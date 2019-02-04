كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شيخ الأزهر والبابا فرانسيس أول أبطالها.. محمد بن راشد يطلق جائزة "الإخوة الإنسانية" السنوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن إطلاق جائزة «الأخوة الإنسانية»، لمنحها للمؤسسات والشخصيات العالمية التي بذلت جهودًا لتقريب الناس من بعضها، وذلك في كلمته اليوم أمام لقاء الأخوة الإنسانية، بحضور الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وبابا الفاتيكان، البابا الفرانسيس.

وأعلن بن راشد، أن الجائزة ستمنح في دورتها الأولى للبابا فرانسيس، والدكتور أحمد الطيب لجهودها في نشر السلام بالعالم.

وأطلق البابا فرانسيس والدكتور الطيب، على هامش اللقاء وثيقة الأخوة الإنسانية، وقالا إنها دعوة للمصالحة والتآخي بين الأديان ونشر ثقافة السلام واحترام الغير وتحقيق الرخاء والتنمية بديلًا لثقافة الكراهية والعنف والدماء.

ويشارك الدكتور الطيب، والبابا فرانسيس، في المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية في أبوظبي، والذي ينظمه مجلس حكماء المسلمين بمشاركة قيادات دينية وشخصيات فكرية من مختلف دول العالم، بهدف تفعيل الحوار حول التعايش والتآخي بين البشر والتصدي للفكر المتطرف.