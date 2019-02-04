كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 300 مليون دولار من بلاروسيا لتمويل مشروعات الزراعة في السودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق بنك التنمية البلاروسي على تمويل مشروعات الصوامع والمعدات والتقانات الزراعية في السودان إلى 300 مليون دولار.

وأكد وزير الدولة بالزراعة، مصطفى يوسف لدى لقائه، اليوم الاثنين نائب وزير الصناعة البلاروسي ديمتري كورشك، أهمية إنفاذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.

وقال يوسف إن السودان ملتزم بتوفير الضمانات المطلوبة لتمويل مشرعات تطوير القطاع الزراعي لأهميته في دعم الاقتصاد الوطني، بالتركيز على مشروع صوامع الغلال لرفع قيمة الإنتاج للصادر وزيادة السعة التخزينية للصوامع إلى مليون طن لتقليل فاقد الإنتاج.

من جانبه أكد ديمتري حرص بلاده على تطوير العلاقات الاقتصادية المتميزة مع السودان والإستفادة من موقعه في التعاون الاقتصادي مع الدول الأفريقية.

ووقع السودان وبلاروسيا نهاية العام المنصرم اتفاقيات التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والزراعية.