كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المواطنة لحقوق الإنسان": عودة النازحين العراقيين مرهونة بخطط الحكومة لإعادة الإعمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد حسن السلامي، رئيس جمعية المواطنة لحقوق الإنسان، إن الجماعات الإرهابية المتطرفة كانت سببًا في نزوح العائلات خلال فترة 2014، جاء ذلك تعقيبًا على الحملة التي نظمتها قنصلية دولة الإمارات في أربيل لمساعدة نحو ألف عائلة مسيحية نازحة من الموصل إلى إقليم كردستان حيث تأتي هذه المساعدات ضمن حملة أطلقها الهلال الأحمر الإماراتي في إقليم كردستان لمساعدة نحو نصف مليون نازح عراقي ولاجئ سوري في مخيمات الإقليم.

وأضاف السلامي خلال مداخلته مع الإعلامية منى بلهيم، بالفقرة الإخبارية المذاعة على فضائية الغد، أنه كان هناك لجوء داخل كردستان وبغداد من قبل المسيحيين، لافتًا إلى أن الفكر الداعشي لازال يسيطر على بعض المراكز الدينية التي تدعو إلى التفرقة بين المسلم وأصحاب الديانات الأخرى.

وأشار رئيس جمعية المواطنة لحقوق الإنسان، إلى أنه لم تكن هناك خطة من قبل الحكومة لإعادة البنية التحتية والاعمار والخدمات من اجل عودة النازحين مرة أخرى.