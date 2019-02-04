ابن كيران يكشف تفاصيل احتجاج بنصالح ورفض أخنوش «وناس الدولة» الدعم المباشر

خلال اللقاء الذي نظمه عبد الاله بنكيران، رئيس الحكومة السابقة مع الصحافيين داخل منزله في الرباط، تحدث عن رفع الأجور، واحتجاج بنصالح، ورفض أخنوش.

وقال بنكيران “أنا الذي رفعت الحد الأدنى للأجر في القطاع العام إلى 3000 درهم، وفي القطاع الخاص إلى 10 في المائة.. كنّا في اجتماع في رئاسة الحكومة مع الرئيسة السابقة للباطرونا، مريم بنصالح، فخرجت تحتج مع أصحابها.. اسألوا محمد الوفا ماذا فعلت. وفي إطار إصلاح المقاصة، تبين أن الحكومة يمكنها منح «بوطا» مجانا لكل مواطن كل شهر بكلفة 6 ملايير درهم، وهي أقل من كلفة الغاز في صندوق المقاصة، والتي تصل إلى 15 مليار درهم، لكن «الناس ديال الدولة» لم يريدوا تطبيق ذلك، لأنهم تخوفوا، «وربما عندهم الحق»”.

وأضاف :”كانت هناك أحزاب تتصل بأعلى مستوى لتشتكي قائلة: «إذا طبق بنكيران هذا سيبقى هنا سنوات أخرى». وحده نزار بركة كان متفقا معي، وهذه شهادة لله. أما عزيز أخنوش، فلم يكن موافقا، وعندما أتى إلي للتفاوض حول تشكيل الحكومة، اشترط أمرين؛ «عدم دخول حزب الاستقلال للحكومة، وعدم منح دعم للفقراء». وإذا كذبني أخنوش، فأنا مستعد لمواجهته”.