الان تتابع قصف جوي ومدفعي يستهدف ميليشيا الحوثي الإرهابية في نهم ويكبدها خسائر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، عدة غارات جوية، استهدفت تجمعات لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في مديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء.

وأفاد موقع “سبتمبر نت” التابع لوزارة الدفاع اليمنية، بأن الغارات استهدفت تجمعات الميليشيا في منطقة حريب نهم، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفها، وتدمير دبابة تابعة لها.

وفي ذات السياق، قصفت مدفعية الجيش الوطني اليمني، اليوم، مواقع لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، كانت في طريقها إلى ذات الجبهة، مما أسفر عن تدمير طقمين تابعين للميليشيا ومصرع وإصابة كل من كان على متنها.