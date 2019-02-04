سفير خادم الحرمين الشريفين في الخرطوم يستقبل السفير السوداني المعين لدى المملكة

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جدة - خالد شويل - واس (الخرطوم) استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان على بن حسن جعفر، اليوم (الاثنين)، السفير السوداني المعين لدى المملكة العربية استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان على بن حسن جعفر، اليوم (الاثنين)، السفير السوداني المعين لدى المملكة العربية السعودية عبدالعظيم محمد صادق الكاروري. وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في المجالات كافة.



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